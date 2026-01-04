Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд

Оливье — самый любимый и самый надоевший новогодний салат, выяснили аналитики Superjob. В опросе участвовали 1600 человек, результаты есть у «Афиши Daily».
Салат оливье любимым назвали 26% россиян. Он также оказался на первом месте в антирейтинге блюд, от которых устали (18% голосов опрошенных). По данным сервиса, это говорит о его абсолютной традиционности, которая для одних является неотъемлемой частью праздника, а для других превратилась в символ гастрономического однообразия.
На втором месте в предпочтениях — сельдь под шубой (15%), причем салат одновременно занимает вторую строку и в списке надоевших (9%). Третье место в топе любимых у бутербродов с красной икрой (6%). В топе надоевших — у холодца (3%). При этом каждый третий опрошенный заявил, что ему не надоело ни одно новогоднее блюдо и он рад любому угощению.
Согласно результатам исследования, женщины сильнее мужчин любят оливье, мандарины и красную икру. Впрочем, уставших от оливье россиянок тоже немало. Нелюбимым блюдом россиянки назвали холодец.
Мужчины же чаще женщин отдают предпочтение мантам и пельменям, мясу по-французски и шашлыку. Кроме того, они чаще признаются, что не понимают ажиотажа вокруг красной икры на праздничных столах.
Ранее доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Ильяшенко рассказала, что салат оливье в этом году обошелся россиянам на 17% дороже, чем в прошлом году. По ее словам, примерно 1,2 килограмма оливье стоит 434 рубля.
Кроме того, треть россиян признались, что на новогодний стол поставили готовые блюда из магазина, узнали специалисты компании X5 и медиаплатфомы Food.ru. Главная причина такого выбора — желание избежать стресса: для 22% подготовка к празднику ассоциируется с многочасовой готовкой и уборкой. Из готовой продукции чаще всего на праздничный стол россияне покупали десерты (21%), дополнения к основным блюдам: нарезки, соленья (22%) и салаты (17%).