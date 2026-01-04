Создатели «Очень странных дел» братья Даффер объяснили концовку сериала

«Никогда не было такой версии истории, где Одиннадцать в конце тусовалась бы с компанией. Для нас и наших сценаристов было важно не лишать ее сил. Во многом она олицетворяет магию и волшебство детства. Чтобы наши персонажи могли двигаться дальше, а история Хокинса и Изнанки завершилась, Одиннадцать пришлось уйти. Мы подумали, что будет прекрасно, если наши персонажи продолжат верить в этот счастливый финал, даже если мы не дадим им четкого ответа, правда это или нет. Сам факт их веры — мы просто думали, что это гораздо лучший способ завершить историю и лучше передать завершение этого пути, их путь от детей к взрослым», — рассказал Росс Даффер.