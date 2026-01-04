В Индонезии неженатым туристам запретили заниматься сексом. За нарушение закона грозит штраф

Парламент страны принял закон еще в 2022 году, но действовать он начал только сейчас. Согласно документу, возбудить дело могут только по заявлению близких родственников: супруга, родителей или детей пострадавшей стороны. Сейчас в Индонезии преступлением считается только супружеская измена.