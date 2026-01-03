По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру
Во Флориде хотят запретить бумажные трубочки в ресторанах из‑за рисков для здоровья

Фото: Chemist 4 U/Flickr

В американском штате Флорида внесли законопроект, направленный против использования бумажных соломинок и мешалок для напитков в кафе и ресторанах. Власти мотивировали это заботой о здоровье граждан, пишет New York Post.

«Независимые университетские исследования показали, что большинство бумажных соломинок содержат вредные химические вещества PFAS, воздействие которых связано с серьезными рисками для здоровья», ― отмечают авторы инициативы.

Исследователи обнаружили химические вещества PFAS в 27 из 39 различных вариантов соломинок и пришли к выводу, что эти вещества, скорее всего, использовались в качестве водоотталкивающего покрытия. Согласно новому правилу, соломинки должны будут соответствовать нескольким экологическим стандартам: производиться из возобновляемых материалов, быть биоразлагаемыми в море и подходить для компостирования дома и на предприятиях.

Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2027 года. При этом он не будет распространяться на больницы, медицинские центры и учреждения по уходу за пожилыми людьми, а также на готовые напитки, продающиеся в магазинах.

С 2020 года подобный запрет действует в Великобритании. Исключение тоже сделали только для медицинских учреждений. Запрет приняли, чтобы сократить потребление пластика и снизить загрязнение окружающей среды. По подсчетам британских властей, каждый день одни лишь англичане используют 4,7 млрд пластиковых трубочек, 316 млн пластиковых палочек и 1,8 млрд одноразовых ватных палочек. Большая часть использованных изделий в итоге оказывается в водах Мирового океана, из-за чего умирают морские животные.

В 2022 году запрет на использование 19 категорий одноразовых пластиковых изделий ввело правительство Индии. За неисполнение закона компаниям грозит штраф на сумму до 100 тыс. рупий (порядка 1260 долларов США), а руководителей или сотрудников могут лишить свободы на срок до пяти лет.

