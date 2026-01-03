По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру

Lionsgatе разрабатывает AAA-игру по фильмам «Джон Уик». Об этом стало известно из записей телефонной конференции Lionsgate для инвесторов, которая прошла в ноябре. СМИ обратили внимание на это лишь недавно.
Во время своего выступления на конференции председатель Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон заявил, что AAA-проект по «Джону Уику» и другие игровые инициативы будут анонсированы в ближайшее время.
«Мы готовим ряд крупных AAA-игровых проектов и других игровых инициатив по „Джону Уику“, „Пиле“ и еще нескольким франшизам — об их запуске мы объявим в ближайшее время», — сказал он.
По его словам, в Lionsgate наблюдают растущий интерес к франшизам и ищут возможности для их адаптации. Фогельсон добавил, что работа над игровыми проектами идет по графику.
Еще в 2023 году Lionsgate говорила о планах разработать крупнобюджетную AAA-игру по «Джону Уику». В 2020-м по франшизе выходил стратегический экшн John Wick Hex — в июле 2025-го его сняли с продаж.