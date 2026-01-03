По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру
Более 400 кафе и ресторанов могут закрыться в Москве в 2026 году
В 2026 году на улицах Москвы 71 день можно будет парковаться бесплатно
В рождественскую ночь в Москве ожидается мороз до -10 градусов
Сценарист «Южного парка» купил домен Трамп-Кеннеди-центра и высмеивает на нем президента США
Сериал «Дом Дракона» завершится на четвертом сезоне
Во Франции в Новый год сожгли более 1000 автомобилей
Во Флориде хотят запретить бумажные трубочки в ресторанах из‑за рисков для здоровья
Финн Вулфхард после финала «Очень странных дел» планирует сосредоточиться на музыке
В Гане задержали Ноя, предсказывавшего всемирный потоп
Исполнитель роли профессора Флитвика в «Гарри Поттере» рассказал, чем сериал отличается от фильмов
Состояние богатейших россиян увеличилось на 33 млрд долларов за год
Трамп рассказал, что ему скучно заниматься спортом
Маск рассказал, что однажды сломал компьютер налоговой службы США
Во всех районах Москвы появятся бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи
В Ленинградской области заметили световые столбы
Пол Мескал хочет уйти с экранов до 2028 года
Foals анонсируют новый альбом
Вход в Эрмитаж 7 января будет бесплатным
Более половины россиян интересуются собственной родословной
Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в Сан-Франциско
Намибия может начать поставлять пиво в Россию
Часть фильма «Достать ножи-3» сняли в том же месте, что и мемный клип Рика Эстли
В Dubai Duty Free за год продали 719 тонн дубайского шоколада
Музыкант обвинил Уилла Смита в сексуализированных домогательствах и незаконном увольнении
Вышел полноценный трейлер «Чудо-человека» с Яхьей Абдул-Матином II
Уолтон Гоггинс воссоединился с коллегой по «Белому лотосу» в «Фоллауте»
«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney

Новогодний фейерверк в Абу-Даби побил рекорд по продолжительности

Фото: Abu Dhabi Media Office

Новогоднее шоу фейерверков в Абу-Даби продолжалось 62 минуты и попало в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом говорится в пресс-релизе медиа-офиса столицы ОАЭ.

В городе также прошло крупнейшее в мире шоу дронов, продолжавшееся 20 минут. В нем участвовали 6500 дронов, которые сформировали девять композиций. 

Кроме того, в ходе праздника выпустили 500 тыс. «экологичных воздушных шаров» с семенами деревьев и растений. 

Праздничный фестиваль шейха Зайеда в Абу-Даби посетили более 163 тыс. человек. Еще более полумиллиона зрителей наблюдали за фейерверками из прилегающих общественных пространств.

Расскажите друзьям