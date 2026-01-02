В Ленинградской области заметили световые столбы

В небе над Ленинградской областью 1 января появились световые столбы, сообщили в телеграм-канале «Астрофотоболото».



«Вот с чем обычно путают северное сияние, так это со световыми столбами. Сегодня чуть севернее Петербурга засветился целый световой лес. Температура воздуха наблюдалась от –14 до –22,5 градуса, что достаточно непривычно и прохладно», — отметили в телеграм-канале.