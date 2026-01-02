Пол Мескал хочет уйти с экранов до 2028 года
Трамп рассказал, что ему скучно заниматься спортом
Маск рассказал, что однажды сломал компьютер налоговой службы США
Во всех районах Москвы появятся бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи
Foals анонсируют новый альбом
Вход в Эрмитаж 7 января будет бесплатным
Более половины россиян интересуются собственной родословной
Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в Сан-Франциско
Намибия может начать поставлять пиво в Россию
Часть фильма «Достать ножи-3» сняли в том же месте, что и мемный клип Рика Эстли
В Dubai Duty Free за год продали 719 тонн дубайского шоколада
Музыкант обвинил Уилла Смита в сексуализированных домогательствах и незаконном увольнении
Вышел полноценный трейлер «Чудо-человека» с Яхьей Абдул-Матином II
Уолтон Гоггинс воссоединился с коллегой по «Белому лотосу» в «Фоллауте»
«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney
MTV Music прекратил вещание в Великобритании клипом «Video Killed the Radio Star»
Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет
Картину Пикассо стоимостью 1 млн евро разыграют в лотерею за 100 евро за билет
23 малыша родились в подмосковных роддомах в новогоднюю ночь
Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»
«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году

В Ленинградской области заметили световые столбы

Фото: @astrophotoboloto

В небе над Ленинградской областью 1 января появились световые столбы, сообщили в телеграм-канале «Астрофотоболото».

«Вот с чем обычно путают северное сияние, так это со световыми столбами. Сегодня чуть севернее Петербурга засветился целый световой лес. Температура воздуха наблюдалась от –14 до –22,5 градуса, что достаточно непривычно и прохладно», — отметили в телеграм-канале.

Видео: @astrophotoboloto

Световые столбы — это атмосферное явление в виде ярких вертикальных полос света. Они формируются, когда шестиугольные ледяные кристаллы, парящие в воздухе при низкой температуре, начинают отражать свет от разных источников.

Расскажите друзьям