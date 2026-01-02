Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в Сан-Франциско
Foals анонсируют новый альбом
Вход в Эрмитаж 7 января будет бесплатным
Более половины россиян интересуются собственной родословной
Намибия может начать поставлять пиво в Россию
Часть фильма «Достать ножи-3» сняли в том же месте, что и мемный клип Рика Эстли
В Dubai Duty Free за год продали 719 тонн дубайского шоколада
Музыкант обвинил Уилла Смита в сексуализированных домогательствах и незаконном увольнении
Вышел полноценный трейлер «Чудо-человека» с Яхьей Абдул-Матином II
Уолтон Гоггинс воссоединился с коллегой по «Белому лотосу» в «Фоллауте»
«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney
MTV Music прекратил вещание в Великобритании клипом «Video Killed the Radio Star»
Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет
Картину Пикассо стоимостью 1 млн евро разыграют в лотерею за 100 евро за билет
23 малыша родились в подмосковных роддомах в новогоднюю ночь
Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»
«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году
Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио

В Москве выросли цены на проезд в общественном транспорте

Фото: Semyon Borisov/Unsplash

Со 2 января 2026 года в Москве выросла стоимость проезда в общественном транспорте. По данным столичного Дептранса, индексация необходима для компенсации роста цен на электроэнергию, топливо и инфляции.

Теперь поездка по карте «Тройка» будет стоить 75 рублей вместо 67, разовый билет «Единый» — 90 рублей вместо 80. Оплата банковской картой обойдется в 83 рубля (ранее 74), а самый выгодный вариант — оплата по биометрии — будет стоить 71 рубль (ранее 63).

Стоимость безлимитных проездных увеличится до 3400 рублей в месяц и 24 900 рублей в год. Льготные билеты «Единый» (зона «Пригород») для учащихся сохранят прежнюю стоимость: 1390 рублей на 30 дней и 3960 рублей на 90 дней.

Также вырастут тарифы на смежных автобусных маршрутах проекта «Москва — область» — в среднем на 14–15%. Предыдущее повышение тарифов произошло полгода назад, 1 июня 2025 года. В мэрии отметили, что с 2011 года индексация остается ниже уровня инфляции, а московские проездные являются самыми доступными среди крупных городов России.

