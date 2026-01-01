Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет

Решение основано на выводах парламентского расследования, завершившегося в сентябре 2025 года. Депутаты назвали TikTok «медленным ядом» для молодежи из-за алгоритмов, формирующих «пузырь» вредоносного контента. Расследование также рекомендовало ввести «цифровой комендантский час» для подростков 15–18 лет, отключая им доступ к соцсетям с 22.00 до 8.00.