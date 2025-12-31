«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»

Фото: @eduardo.arilla.31

В возрасте 94 лет умерла Сесилия Хименес, получившая мировую известность из-за провальной реставрации фрески 1930 года. Об этом сообщает The Guardian.

В 2012 году Хименес, художница-любительница, решила восстановить фреску «Ecce Homo» в церкви испанского города Борха. Однако художественных навыков женщины оказалось недостаточно, и результат назвали худшей реставрацией в истории.

© Ecce Homo de Borja — Fundación

На фоне волны насмешек и критики Хименес получила тревожное расстройство и потеряла 17 килограмм. Однако вскоре выяснилось, что у скандальной славы есть и обратная сторона: люди начали скупать работы художницы, а вырученные деньги она жертвовала католической благотворительной организации.

У «Пушистого Иисуса» нашлись сторонники, которые утверждали, что он гораздо лучше своего прототипа, а Хименес называли новым Мунком, Модильяни или даже Гойей. Отреставрированная фреска стала интернет-сенсацией и туристической достопримечательностью.

В маленький городок Борха ринулись толпы туристов, а в местных магазинах появились сувениры с прославленным изображением. Церковь, где находилась фреска, начала взимать с туристов плату за вход, а позже в Борхе открыли музей, посвященный «Пушистому Иисусу». 

Ryanair запустила специальные рейсы в Сарагосу — ближайший аэропорт, — и по сей день тысячи людей приезжают в Борху, чтобы увидеть работу Хименес. Известность изображения принесла городку около 600 тыс. евро, которые помогают финансировать местный дом престарелых. 

В 2023 году в Opera Las Vegas состоялась мировая премьера оперы «Behold the Man», основанной на этой истории. Хименес была уже слишком больна, чтобы присутствовать на премьере, однако на открытии ее представляла племянница.

Мэр Борхи Эдуардо Арилья подчеркнул пользу, которую Хименес принесла городу. Градоначальник сообщил, что музей, посвященный фреске, будет назван в честь художницы, как, возможно, и одна из улиц или площадей. 

Местная церковь заявила: «Сесилия была преданной матерью и борцом, сильной женщиной, но прежде всего стоит говорить о ее щедрости, которая принесла ей любовь всего мира».

