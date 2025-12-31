«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции

Фото: NX

В Италии мигрант, разыскиваемый полицией, пытался скрыться, изобразив одного из волхвов в рождественской инсталляции. Об этом сообщает The New York Post.

38-летний мужчина из Ганы скрывался от полиции, после того как, по версии следствия, напал на сотрудника правоохранительных органов и оказал сопротивление при задержании.

Суд в Болонье приговорил его к девяти с половиной месяцам тюрьмы, после чего мужчина сбежал на юг ― в городок Галатон, что в регионе Апулия. Там он попытался укрыться на рождественской ярмарке, слившись с волхвами в инсталляции. 

Беглец встал на заднем плане праздничной композиции с поднятыми руками, стараясь копировать позы полноразмерных фигур рядом с собой. Его заметил мэр города Флавио Филони ― причем сначала градоначальник даже думал связаться с создателями инсталляции, чтобы похвалить их: настолько правдоподобно выглядела «статуя». 

Разыскиваемого преступника выдала одежда ― на нем было зимнее пальто, совсем не похожее на костюмы статуй. На место вызвали правоохранителей, которые задержали беглеца. Мужчина помещен под стражу в соседнем городе Лечче, где будет отбывать оставшийся срок. 

