В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции

В Италии мигрант, разыскиваемый полицией, пытался скрыться, изобразив одного из волхвов в рождественской инсталляции. Об этом сообщает The New York Post.
38-летний мужчина из Ганы скрывался от полиции, после того как, по версии следствия, напал на сотрудника правоохранительных органов и оказал сопротивление при задержании.
Суд в Болонье приговорил его к девяти с половиной месяцам тюрьмы, после чего мужчина сбежал на юг ― в городок Галатон, что в регионе Апулия. Там он попытался укрыться на рождественской ярмарке, слившись с волхвами в инсталляции.
Беглец встал на заднем плане праздничной композиции с поднятыми руками, стараясь копировать позы полноразмерных фигур рядом с собой. Его заметил мэр города Флавио Филони ― причем сначала градоначальник даже думал связаться с создателями инсталляции, чтобы похвалить их: настолько правдоподобно выглядела «статуя».
Разыскиваемого преступника выдала одежда ― на нем было зимнее пальто, совсем не похожее на костюмы статуй. На место вызвали правоохранителей, которые задержали беглеца. Мужчина помещен под стражу в соседнем городе Лечче, где будет отбывать оставшийся срок.