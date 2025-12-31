Умер Исайя Уитлок-мл., звезда «Прослушки» и фильмов Спайка Ли

За свою карьеру Уитлок создал множество запоминающихся образов. Помимо «Прослушки», он играл генерала Джорджа Мэддокса в сатирическом сериале «Вице-президент», был частью основного состава в драме «Ваша честь» и исполнил главную роль в детективе Netflix «Резиденция», который стал его последней телеработой.