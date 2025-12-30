Маколей Калкин рассказал о своем отношении к карьере в новом выпуске подкаста «SmartLess».
«Технически я сейчас на пенсии, — сказал актер. — Я ухожу на пенсию, а потом, если нахожу что-то, что мне нравится, выхожу с пенсии, делаю это — и сразу же снова ухожу на пенсию. Каждая работа — моя последняя».
Он вспомнил, как взял длительную паузу в 14 лет, после выхода фильма «Богатенький Ричи» (1994): «Я ушел почти на десять лет. Просто ходил в старшую школу, влюблялся, впервые напивался — такие вещи».
По словам Калкина, он заработал состояние еще в раннем возрасте и оказался в уникальном положении. «Я был в ситуации, когда мог просто целыми днями ничего не делать и играть в видеоигры. Понимаете? В принципе я мог делать все, что угодно», — отметил он.
Калкин объяснил, что желание взять паузу во многом было связано с тем, что ему хотелось общаться с ровесниками: «В детстве я никогда не работал с людьми своего возраста — всегда только со взрослыми. Мне хотелось пойти в школу, общаться со сверстниками и все такое».
Тогда, по его словам, он был уверен, что навсегда покончил с Голливудом. «Единственная причина, по которой я вообще сейчас соглашаюсь на проекты, — потому что мне это нравится. Деньги, удовольствие, престиж — вот единственные причины браться за работу», ― добавил актер.
На вопрос, рассматривал ли он какую-то другую сферу, Калкин ответил отрицательно. «Я просто плыл по течению и пытался понять, чего хочу от жизни. Это было призвание, которое нашло меня, а не наоборот», ― объяснил он.
В последние годы у Калкина наметилось возвращение в профессию. В этом году он озвучил Кэттрика Линксли в «Зверополисе-2» и снялся во втором сезоне сериала «Фоллаут».
Недавно актер рассказал, что его маленькие сыновья уже смотрели «Один дома», но до сих пор не знают, что их отец сыграл в картине главную роль.