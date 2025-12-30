Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем

Постепенно состояние Ли ухудшалось. Сначала он потерял способность ходить, затем перестал обслуживать себя самостоятельно. В конце концов даже прием пищи и дыхание стали для него испытанием. В последние годы он может двигать лишь одним пальцем руки и одним пальцем ноги.