Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина

Фото: Tingey Injury Law Firm/Unsplash

Старший преподаватель Университета королевы Марии в Лондоне, доктор Элиана Боданезе, подала в суд на работодателя, который не повышал ее, «потому что она женщина».  За это ей присудили компенсацию в 35 тыс. фунтов стерлингов (около 3,7 млн рублей), пишет Daily Mail.

Преподавательнице дважды отказывали в продвижении по службе, несмотря на более высокий вклад в исследования и привлечение финансирования. Вакантное место руководителя в итоге доставалось ее коллеге-мужчине. Например, как руководитель проектов она принесла университету на 170 тыс. больше, чем доктор Джон Шорманс, получивший три повышения за время работы.

Боданезе считала, что ее исследовательская работа была оценена как «недостаточно качественная». По словам истицы, ее показатели были занижены из-за годового декретного отпуска, после которого ей было сложно возобновить исследовательскую работу.

Суд согласился с тем, что при выборе сотрудника для повышения женщины оказывались в менее выгодном положении, поскольку руководство вуза не учитывало перерывы в работе, связанные с рождением и уходом за детьми.
Теперь Боданезе получит компенсацию. 

В решении судьи Катрин Льюис отмечается, что учебное заведение не смогло ответить, почему Элиану не продвигали по службе. Представители университета пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Осуждение женщин за те поступки, которые у мужчин считаются нормой, — распространенная практика во всем мире. Ранее «Афиша Daily» выпустила текст о гендерном неравенстве, прочитать его можно здесь.

