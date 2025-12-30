Марк Эйдельштейн составил плейлист для Saint Laurent
Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение

Фото: Mos.ru

У 33% россиян уже есть новогоднее настроение. При этом 42% открыто заявляют о его отсутствии, 11% имитируют праздничный настрой ради близких, а каждый седьмой (14%) затруднился с ответом. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob участвовали 1600 человек старше 18 лет, результаты есть у «Афиши Daily».

Оказалось, что женщины чуть чаще мужчин отмечают наличие праздничного настроения (34 и 32% соответственно). Мужчины же несколько чаще, чем россиянки, признаются, что только делают вид, что у них есть праздничный настрой (13 и 10%).

Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольший оптимизм: новогоднее настроение есть у 39%, среди тех, кто старше, — всего у 28–29%. Респонденты, которым исполнилось больше 35 лет, значительно чаще открыто говорят об отсутствии предвкушения праздника (43–44%).

При этом россияне с зарплатой от 150 тыс. рублей в месяц чаще рассказывали, что уже ощущает новогоднее настроение или имитируют его ради родных, по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.

Ранее музыкальный сервис «Звук» выяснил, что каждый третий россиянин хочет отправиться в 1990-е годы, чтобы встретить Новый год. Второе место заняли 2000-е — их выделили 19% опрошенных. Далее следуют 1980-е (15%) и 2010-е (12%). При этом тот самый волшебный Новый год у россиян ассоциируется с 2000-ми (27%), 1990-ми (23%) и 2010-ми (17%).

