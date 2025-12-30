Марк Эйдельштейн составил плейлист для Saint Laurent
Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии

Фото: @loginov_victor

Актриса Мария Гуськова обвинила в домашнем насилии своего супруга Виктора Логинова, известного по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе». 

«Я устала чувствовать себя не в безопасности. Я устала чувствовать себя как на пороховой бочке. Я устала бегать по психологам, по психотерапевтам, по реабилитационным центрам. Я устала критично сбрасывать вес. Сейчас я вешу около 38 килограмм. Я устала пить антидепрессанты, которые мне выписали в этом году, я устала чувствовать себя больной. Я устала бороться, я устала бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого недостоин. Я развожусь!» ― сообщила она в серии сторис в инстаграме*.

Видео: @murmurzetka

Гуськова обвинила Логинова в рукоприкладстве по отношению к ней и другим женщинам, не уточнив подробностей: «Я молчу про рукоприкладство и все остальное, через что прошли женщины, в том числе я».

«Я была глупой, когда пропускала в начале отношений мимо ушей оскорбления в адрес всех бывших жен и женщин. Все поголовно были истеричками, гнидами, воровками и больными на голову, которым надо лечиться. Страшно за человека, у которого сценарий из раза в раз повторяется в жизни», — добавила она. 

Актриса также сообщила об угрозах со стороны мужа: «Мне было сказано, что взрывпакет работает очень быстро… Вот такая история. Были угрозы, что люди будут прислушиваться к нему, а не ко мне, что он придумает какие-то вещи, которые мне подпортят репутацию».

По словам Гуськовой, Логинов изменял ей в браке, в котором они прожили шесть лет. Девушка также утверждает, что муж «не дает ей развода», при этом «творя лютую дичь».   

Сам актер в комментарии RTVI назвал супругу «психически нездоровым человеком». «Я хочу сказать о том, что Мария Гуськова — психически нездоровый человек. И за подробностями вы можете обратиться к ней. И да, мы разводимся, конечно», — заявил он.

26-летняя Гуськова и 50-летний Логинов поженились в 2020 году. Спустя год после свадьбы актриса объявила о разводе, но позже они помирились и продолжили совместную жизнь. Гуськова ― четвертая жена Логинова. У актера четверо детей от прошлых браков. 

