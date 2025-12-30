Полиция Москвы «не рекомендовала» запускать фейерверки в новогоднюю ночь

Полиция призвала москвичей не использовать фейерверки и петарды в новогоднюю ночь. Рекомендацию объяснили участившимися провокациями с использованием пиротехники.
«Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, на любых объектах транспортной инфраструктуры», ― цитирует заявление ведомства РИА «Новости».
О прямом запрете на использование пиротехники в сообщении МВД не говорится. Правоохранители напомнили об ответственности за нарушение правил использования пиротехники по статье 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности».
Если запуск петард или фейерверков приведет к тяжким последствиям, то эти действия будут квалифицироваться в соответствии с нормами Уголовного кодекса.
Ранее полный запрет на пиротехнику в зимние праздники ввели в Королеве и Коломне. В Солнечногорске аналогичный запрет касается лишь мощных салютов и фейерверков высокого класса опасности.