На северо-западе России в новогоднюю ночь возможно яркое северное сияние

Марк Эйдельштейн составил плейлист для Saint Laurent
Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение
Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии
В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря
В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе
Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»
За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте
В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм
Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат
В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года
«Яндекс Пэй» анонсировал пять минут с кешбэком 100% на любые покупки. В это время сервис не работал
Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но на экране ее не увидеть
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
«Зверополис-2» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество
Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году
Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнительница «Прекрасного далеко»
Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви
Netflix показал закулисье концерта Take That в первом тизере документального сериала о группе
Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году
Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает
Великобритания вводит обучение учителей по борьбе с женоненавистничеством в школах
Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»
Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев
Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму

На северо-западе России в новогоднюю ночь возможно яркое северное сияние

Фото: Jonatan Pie/Unsplash

В ночь с 31 декабря на 1 января в небе над несколькими российскими регионами может появиться яркое северное сияние. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Наибольшая вероятность увидеть космическое световое шоу у жителей северных и северо-западных регионов страны ― Мурманска, Архангельска, Карелии, Ленобласти и Петербурга. Самыми благоприятными местами для наблюдения в европейской части РФ ученые называют Мурманск и Архангельск.

Вероятность заметных сияний для центральных регионов России, включая Москву, составляет около 20 %. «Для регионов, расположенных южнее 50–52 градусов северной широты, для наблюдения ярких сияний, к сожалению, потребуется новогоднее чудо», ― отметили в лаборатории.

Помешать наблюдению может новогодняя ночь, залитая огнями, и яркая растущая Луна, которая создаст дополнительную подсветку неба. Астрономы советуют использовать видоискатели мобильных телефонов и фотоаппаратов, их чувствительность в диапазонах, где лежит излучение северных сияний, выше, чем у человеческого глаза. 

Северное сияние в новогоднюю ночь возможно благодаря двум факторам ― серии вспышек М-класса на Солнце, произошедших в ночь с воскресенья на понедельник, и небольшой корональной дыры, наблюдаемой в северном полушарии Солнца. 

Расскажите друзьям