Президент России Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году. Об этом стало известно из публикации документа на официальном портале.
В 2026 году призыв станет круглогодичным. В течение года в армию призовут 261 тысячу человек в возрасте от 18 до 30 лет.
Часть солдат отправят в войска в промежуток с 1 апреля по 15 июля, другую — с 1 октября по 31 декабря. Круглый год будут проводиться мероприятия по призыву: медицинские и психологические обследования, заседания призывной комиссии.
В ходе осеннего призыва в 2025 году в армию планировали призвать 135 тысяч новобранцев. В весенний призыв набирали 160 тысяч человек — рекордное число с осени 2011 года. По заявлению Генштаба, планы были выполнены.