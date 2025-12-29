Лариса Долина отказалась покинуть квартиру до Нового года

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Хамовнический районный суд Москвы, а затем и Мосгорсуд встали на сторону Долиной. Они приняли ее доводы, что она стала жертвой мошенников, под влиянием которых продала квартиру. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.