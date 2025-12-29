Лариса Долина отказалась покинуть квартиру до Нового года

Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
«Зверополис-2» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество
Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году
Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнительница «Прекрасного далеко»
Netflix показал закулисье концерта Take That в первом тизере документального сериала о группе
Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году
Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает
Великобритания вводит обучение учителей по борьбе с женоненавистничеством в школах
Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»
Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев
Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму
«Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе показал самый кассовый старт в истории A24
В напитке «Алоэ вера» обнаружили опасные химические вещества
Новые владельцы дома из «Один дома» вернут ему знаменитый уютный вид
Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в Москва-Сити
В Москве начнут применять ИИ для защиты зеленых насаждений и госохраны культурных объектов
Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction
Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом
Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%
Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом
Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц
«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо
В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain

Лариса Долина отказалась покинуть квартиру до Нового года

Фото: Центральное телевидение

Певица Лариса Долина не выполнила требование владелицы квартиры Полины Лурье освободить жилье к 30 декабря. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.

По ее словам, представители Долиной ответили отказом, сославшись на невозможность съехать ранее 5 января.

25 декабря Мосгорсуд вынес решение о выселении певицы из квартиры в Хамовниках. Ранее, 16 декабря, Верховный суд подтвердил право собственности Лурье на жилье. Решение о выселении вступило в силу немедленно.

Адвокат Лурье также заявила, что Долина якобы просила разрешить ей остаться в квартире до 1 марта, ссылаясь на необходимость собрать вещи. Однако защитница певицы Мария Пухова опровергла эту информацию, подчеркнув, что «ни о каких нескольких месяцах речи не шло».

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Хамовнический районный суд Москвы, а затем и Мосгорсуд встали на сторону Долиной. Они приняли ее доводы, что она стала жертвой мошенников, под влиянием которых продала квартиру. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.

Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суды признали сделку недействительной, вернув Долиной право собственности, и освободили ее от обязанности возвращать Лурье деньги, поскольку вырученные средства, по версии певицы, были переданы злоумышленникам.

Четыре фигуранта дела получили сроки от четырех до семи лет. Случай получил большой резонанс в обществе и СМИ. Использованную схему обмана с жильем, известную также как «бабушкина схема», стали называть «схемой Долиной». А эффект, вызванный ее распространением, — «эффектом Долиной» (о чем даже появилась статья в «Википедии»). На саму певицу на фоне скандала обрушилась волна хейта, ее начали вырезать из новогодних программ. На волне критики Долина заявила о готовности добровольно вернуть покупательнице сумму за квартиру.

Расскажите друзьям