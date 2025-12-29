«Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе показал самый кассовый старт в истории A24

Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
«Зверополис-2» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество
Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году
Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнительница «Прекрасного далеко»
Netflix показал закулисье концерта Take That в первом тизере документального сериала о группе
Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году
Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает
Великобритания вводит обучение учителей по борьбе с женоненавистничеством в школах
Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»
Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев
Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму
В напитке «Алоэ вера» обнаружили опасные химические вещества
Новые владельцы дома из «Один дома» вернут ему знаменитый уютный вид
Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в Москва-Сити
В Москве начнут применять ИИ для защиты зеленых насаждений и госохраны культурных объектов
Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction
Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом
Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%
Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом
Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц
«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо
В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain
Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура «Love on Tour»

«Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе показал самый кассовый старт в истории A24

Фото: «Атмосфера кино»

Спортивная драма «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе в главной роли побила рекорд кассовых сборов за первые дни проката кинокомпанией A24, сообщает Screen Rant. За первые пять дней (со среды по воскресенье) проката в США картина заработала 28,3 млн долларов. Премьера фильма в России намечена на 15 января 2026 года.

До этого рекорд принадлежал фильму «Падение империи» («Civil War») Алекса Гарленда. За первые выходные фильм собрал 25,5 млн долларов.

«Марти Великолепный» также стал самым дорогим проектом A24: его бюджет составил 60–70 млн долларов.

Рассказ о Марти Маузере основан на судьбе реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. В картине, помимо Шаламе и Пэлтроу, также сыграют Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Эзайон («Великая армия») и Tyler The Creator — это кинодебют артиста.

В выпущенном ранее тизере видно, как Марти убеждает тех, кто скептически настроен к теннису: «Эта игра собирает стадионы за границей. Скоро вы увидите меня на коробке хлопьев Wheaties».

Недавно появился первый отрывок из фильма. В нем показан диалог главных героев — Марти Маузера (Тимоте Шаламе) и отошедшей от дел актрисы, светской львицы Кей Стоун (Гвинет Пэлтроу). В течение полутора минут они обсуждают возвращение Стоун на сцену.

Режиссером и автором сценария выступил Джош Сафди — это его первый сольный проект с 2008 года. Автор вновь работает с A24, ранее выпустившей его совместные с братом Бенни картины «Хорошее время» и «Неограненные алмазы».

Расскажите друзьям