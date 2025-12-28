В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом

«В новогоднюю ночь столбики термометров могут показать от 19 до 14 градусов мороза, при этом ожидается снег», — рассказали эксперты. Днем 1 января в столице и по области ожидается от 10 до 15 градусов ниже нуля. В ночь на 2 января синоптики прогнозируют от –18 до –13 градусов. Температура воздуха днем 2 января останется в диапазоне от –10 до –5 градусов.