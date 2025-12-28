В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain

Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики по группе One Direction
Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом
Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%
Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом
Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц
«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо
Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура «Love on Tour»
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон

В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain

Фото: Marc Zeman/Unsplash

Голливуд приступил к работе над фильмом о том, как пройти отбор на входе в культовый берлинский техно-клуб Berghain.

В основу сценария лег выпуск подкаста Search Engine под названием «Почему Криса и Дэна не пустили в Berghain?», где двое американцев описали свои неудачные попытки преодолеть строгий фейс-контроль клуба, считающегося одним из самых закрытых в мире.

Авторами сценария и главными актерами картины станут Боуэн Янг (известный по Saturday Night Live и фильму «Злая») и соведущий подкаста Las Culturistas Мэтт Роджерс. Производством и дистрибуцией займется студия Searchlight Pictures. Название и дата релиза пока не объявлены.

Berghain, расположенный в здании бывшей электростанции, известен своей индустриальной эстетикой, мощной звуковой системой и исключительно строгим отбором посетителей на входе. Охранники клуба оценивают, насколько внешний вид и поведение человека соответствуют духу места.

Расскажите друзьям