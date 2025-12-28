В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain

Голливуд приступил к работе над фильмом о том, как пройти отбор на входе в культовый берлинский техно-клуб Berghain.
В основу сценария лег выпуск подкаста Search Engine под названием «Почему Криса и Дэна не пустили в Berghain?», где двое американцев описали свои неудачные попытки преодолеть строгий фейс-контроль клуба, считающегося одним из самых закрытых в мире.
Авторами сценария и главными актерами картины станут Боуэн Янг (известный по Saturday Night Live и фильму «Злая») и соведущий подкаста Las Culturistas Мэтт Роджерс. Производством и дистрибуцией займется студия Searchlight Pictures. Название и дата релиза пока не объявлены.
Berghain, расположенный в здании бывшей электростанции, известен своей индустриальной эстетикой, мощной звуковой системой и исключительно строгим отбором посетителей на входе. Охранники клуба оценивают, насколько внешний вид и поведение человека соответствуют духу места.