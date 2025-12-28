Анализ 15 тыс. популярных каналов со всего мира выявил, что 278 из них полностью состоят из такого материала. В совокупности эти каналы привлекают более 63 млрд просмотров и 221 млн подписчиков, генерируя около 117 млн долларов годового дохода.