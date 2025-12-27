Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура Love on Tour
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа

Фото: Netflix

Ноа Шнапп, исполнитель роли Уилла в сериале Netflix «Очень странные дела», поделился с Variety подробностями работы над своим монологом во второй половине сезона. Съемки эпизода растянулись на два рабочих дня по 12 часов каждый.

«Боже мой, это было бесконечно. У нас был как 12-часовой съемочный день, посвященный только этому монологу. И мы даже не закончили после 12 часов! Вернулись неделей позже, чтобы переснять некоторые части сцены, еще на 12 часов. Это было похоже на: „Боже, сколько же еще раз я могу сыграть эту сцену?“ Но это также было полезно, потому что позволило мне попробовать множество разных подходов. Я никогда не чувствовал себя скованным», — поделился Шнапп.

Для подготовки к съемкам Шнапп воспользовался советом коллеги Майи Хоук. Она объяснила ему, что секрет не в идеальном знании слов, а в том, как долго ты их знаешь, и советовала готовиться месяцами.

«Поэтому я повторял [слова] утром и вечером каждый день за несколько месяцев до съемок, но не готовился, как говорить или что чувствовать. Я просто безэмоционально произносил строки вслух, чтобы они впитались. А уже в день съемок я мог исследовать чувства и эмоции, и было здорово иметь эти 12 часов, чтобы играть и чувствовать», — вспоминает Шнапп.

Премьера финального сезона «Очень странных дел» разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три стали доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря.

Еще до выхода второй половины пятого сезона «Очень странные дела» стали самым популярным сериалом в истории Netflix. Общее число просмотров шоу братьев Даффер превысило 1,2 млрд.

