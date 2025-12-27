Братья Даффер объяснили, как разрешаются отношения Нэнси и Джонатана в конце «Очень странных дел»

Во второй части пятого сезона Нэнси (Наталия Дайер) и Джонатан (Чарли Хитон), находясь на грани гибели, объясняются и расстаются. В интервью People создатели сериала Мэтт и Росс Даффер рассказали о причинах этого сюжетного поворота.
Уверенные в своей скорой смерти герои признаются друг другу в неожиданных вещах: Нэнси говорит, что ненавидит The Clash, а Джонатан — что терпеть не может читать ее статьи и не подал документы в колледж. Вместо предложения он достает кольцо со словами: «Нэнси Уилер, ты откажешься выйти за меня?»
Мэтт Даффер пояснил: «Это расставание. Они расстались. Сложно вспомнить, когда именно возникла эта идея, но, думаю, мы — и вся сценарная группа — чувствовали, что Нэнси должна оказаться в итоге одна, быть независимой и получить возможность найти себя».
Премьера финального сезона «Очень странных дел» разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три стали доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря.
Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.
Еще до выхода второй половины пятого сезона «Очень странные дела» стали самым популярным сериалом в истории Netflix. Общее число просмотров шоу братьев Даффер превысило 1,2 млрд.