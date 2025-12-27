Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь

Вход на Красную площадь в новогоднюю ночь ограничивали как минимум с 2015 года. В 2015, 2016-м и 2017 годах это объясняли съемками праздничных шоу. В 2018-м и 2019-м туда пропускали лишь через КПП. В 2020-м и 2021-м причиной называли эпидемиологическую обстановку. С 2022-го объяснять закрытие площади на Новый год перестали.