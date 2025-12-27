Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая

Кинопрокатная компания Capella Film назвала дату выхода фильма ужасов «Хокум» в российских кинотеатрах. Премьера состоится 7 мая 2026 года.
Главную роль в ленте сыграл Адам Скотт из сериала «Разделение». В мировом прокате картина появится 1 мая.
В центре сюжета — замкнутый писатель Ом Бауман, который останавливается в отдаленной ирландской гостинице, чтобы развеять прах своих родителей. Когда из отеля бесследно исчезает горничная, герой узнает о древней ведьме, обитающей в отеле.
Сценаристом и режиссером фильма стал Дэмиан МакКарти, снявший хоррор «Астрал. Медиум». Оператором выступил Колм Хоган, также работавший над «Астрал. Медиум».
В актерский состав вошли Дэвид Уилмот, Остин Амелио, Флоренс Ордеш, Питер Кунан, Майкл Патрик и другие. В продюсерской команде оказались Дерек Дочи, Мартин Де Барра, Джулианна Форде, Рой Ли и Стивен Шнайдер.