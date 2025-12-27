Ушел из жизни гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт. Ему было 65 лет. О смерти музыканта сообщается на сайте коллектива.
«Мы с огромной печалью подтверждаем смерть нашего близкого друга и товарища по группе Перри Бэмоунта, который ушел из жизни после непродолжительной болезни у себя дома в Рождество», — говорится в сообщении The Cure.
Рокеры отметили, что Бэмоунт, которого в группе называли Тедди, был «невероятно креативным и добросердечным». Как подчеркнули участники, он стал важной частью истории коллектива, который так любит Педро Паскаль.
Бэмоунт родился 3 сентября 1960 года в Лондоне. С 1984 года был гитарным техником фронтмена Роберта Смита, а в 1990 году стал полноправным участником группы, заменив Роджера О’Доннелла. Перри играл на гитаре, шестиструнной бас-гитаре и клавишах в альбомах Wish (1992), Wild Mood Swings (1996) и Bloodflowers (2000). За 14 лет он дал более 400 концертов.
После ухода из The Cure в 2005 году Бэмоунт стал участником группы Love Amongst Ruin в 2012 году. В 2022 году вернулся в The Cure и сыграл еще 90 концертов, кульминацией которых стал концерт «The Show of a Lost World» в Лондоне 1 ноября 2024 года. По информации Variety, график международных гастролей, в которых должен был участвовать Перри, был расписан до 2026 года.
«Наши мысли и соболезнования всей его семье. Нам будет его очень не хватать», — написали участники коллектива.