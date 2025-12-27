Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт

После ухода из The Cure в 2005 году Бэмоунт стал участником группы Love Amongst Ruin в 2012 году. В 2022 году вернулся в The Cure и сыграл еще 90 концертов, кульминацией которых стал концерт «The Show of a Lost World» в Лондоне 1 ноября 2024 года. По информации Variety, график международных гастролей, в которых должен был участвовать Перри, был расписан до 2026 года.