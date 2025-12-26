Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS

Беговое сообщество Khimkirunbar вновь изобразило символ наступающего года на карте города. В этот раз оно пробежалось по маршруту, напоминающему лошадь.
Эта новогодняя традиция родилась в преддверии 2023 года, когда участник бегового клуба Альберт Гараев выложил GPS-трек в форме зайца. Бегуны пробежали маршрут, а через год повторили затею. В декабре 2023-го они нарисовали дракона, а в конце 2024-го справились даже со змеей.
Для создания некоторых рисунков бегунам приходится преодолевать десятки километров. Но еще сложнее придумывать маршруты, повторяющие очертания зверей — часто это коллективное творчество.
Маршрут этого года составил Гараев. Он рассказал «Афише Daily»: «Это уже новогодняя традиция. У нас большой дружный беговой коллектив, каждую неделю по средам проводим пробежки. Вместе выезжаем на забеги/соревнования, сами организуем забеги, поддерживаем и мотивируем друг друга. А такие новогодние традиции дают ощущение стабильности и еще больше сплачивают наш клуб».
Маршрут-лошадь оказался длиной 7,7 километров, а пробежка по нему заняла у группы 52 минуты. «В этот раз в забеге участвовало всего шесть человек, т. к. обычные наши пробежки проходят по средам. Но в этот раз в среду мы нашим беговым клубом отмечали Новый Год и пробежку перенесли на вторник. Пробежка прошла по плану, заранее нарисовал трек и провел по нему бегунов. Бежали не спеша, общаясь и наслаждаясь вечерним городом», — поделился Гараев.
Беговое сообщество Khimkirunbar основала пять лет назад Анна Жигулева — спортсменка и многодетная мама из Химок. Сейчас в клубе более сотни участников: от начинающих бегунов до опытных марафонцев.