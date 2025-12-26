Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS

Маршрут-лошадь оказался длиной 7,7 километров, а пробежка по нему заняла у группы 52 минуты. «В этот раз в забеге участвовало всего шесть человек, т. к. обычные наши пробежки проходят по средам. Но в этот раз в среду мы нашим беговым клубом отмечали Новый Год и пробежку перенесли на вторник. Пробежка прошла по плану, заранее нарисовал трек и провел по нему бегунов. Бежали не спеша, общаясь и наслаждаясь вечерним городом», — поделился Гараев.