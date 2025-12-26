Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»

Тимоте Шаламе рассказал, что настоял на съемках реальной, а не постановочной сцены избиения для нового фильма Джоша Сафди «Марти Великолепный».
По сюжету его персонаж, игрок в настольный теннис Марти Маузер, должен подвергнуться ударам веслом от бизнес-магната (роль Кевина О’Лири), чтобы получить финансирование для решающего матча.
Несмотря на наличие дублера и специально подготовленного реквизита, актер потребовал, чтобы сцену снимали с его участием. «Если уж моя задница должна быть увековечена на пленке, то пусть это будет она», — заявил Шаламе.
Исполнитель роли магната пытался отговорить коллегу, но Шаламе отказался. «Я сказал ему, что не буду сдерживаться и отшлепаю его по-настоящему. На что он ответил: „Мне все равно“», — поделился О’Лири.
В результате фальшивая ракетка не выдержала первого же дубля, и в ход пошла настоящая. По оценке О’Лири, он нанес Шаламе более десяти ударов, выполняя указания режиссера Сафди, который кричал: «Сильнее!»
В фильме образ главного героя основан на реальном спортсмене Марти Рейсмане, одном из самых титулованных игроков в настольный теннис. По сюжету Марти стремится доказать, что его любимая игра способна завоевать мировую славу.