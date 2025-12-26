Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины

Вирусолог Крис Бак из Национального института рака в Бетесде, США, заявил о разработке первой вакцины в виде пива. Об этом сообщает ScienceNews.
По словам Бака, его разработка защищает от нескольких подтипов BK-полиомавируса. Этот распространенный ДНК-вирус инфицирует большинство людей в детстве. Он протекает бессимптомно, но остается в почках и при сниженном иммунитете может реактивироваться и вызвать нефропатию (повреждение почек) или геморрагический цистит. Особенно это опасно для людей, прошедших трансплантацию почки, ― вирус может вызвать ее отторжение организмом.
Для пивной вакцины Бак использовал дрожжи Saccharomyces cerevisiae, которые применяются для приготовления хлеба, пива, вина, шоколада и даже кофе. С помощью этих дрожжей он произвел вирусоподобные частицы, не способные вызвать инфекцию.
Затем ученый сварил пиво на этих дрожжах и начал ставить эксперименты на себе. Он пил по пинте в день в течение пяти дней, а затем провел еще два пятидневных «бустерных» курса с интервалом в семь недель. Чтобы измерять уровень антител, он регулярно брал у себя кровь из пальца.
По словам Бака, антитела к нескольким подтипам BK-полиомавируса у него достигли уровня, который считается защитным для пациентов после трансплантации. Никаких побочных эффектов, кроме опьянения, экспериментатор не обнаружил.
Данные о самоэксперименте Бак опубликовал на платформе Zenodo и в блоге на Substack. Работы не проходили научного рецензирования. Этические комитеты Национальных институтов здоровья не одобрили проведение самоэксперимента, указав на риски и отсутствие стандартных клинических испытаний.
Часть ученых раскритиковала подход Бака, подчеркнув, что выводы о безопасности и эффективности нельзя делать на основе опыта одного человека и что вакцины для уязвимых пациентов должны проходить полноценные клинические проверки. Другие исследователи считают идею пероральной вакцины перспективной, но сомневаются в выбранном пути ее продвижения.
Сам Бак заявляет, что в перспективе рассчитывает получить официальное одобрение FDA, но параллельно изучает возможность распространять дрожжевую вакцину как пищевой продукт или добавку, где требования к испытаниям значительно мягче.
«Это самая важная работа за всю мою карьеру. Она настолько важна, что я готов рискнуть своей карьерой. В моем контракте с институтом указано, что моя работа заключается в создании и распространении научных знаний. Это я и делаю: создаю знания, распространяю их и пытаюсь продать публике», ― отметил ученый.