Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон

Фото: TMS Entertainment

Аниме-сериал «Нежити не повезло», снятый по манге Ёсифуми Тоцуки, продлили на второй сезон. Об этом стало известно за день до выхода спецэпизода «Зимняя арка».

В честь этого события автор оригинальной манги Ёсифуми Тоцука представил эксклюзивную иллюстрацию с персонажем Шэном. Подробности о дате выхода и содержании нового сезона пока не раскрываются.

Производством аниме, как и первого сезона, занимается студия TMS Entertainment, выпустившая в том числе «Невероятные приключения ДжоДжо». Сюжет рассказывает историю бессмертного Энди, который ищет того, кто сможет подарить ему настоящую смерть.

Его партнершей становится неудачница Фуко Идзумо. Вместе они вступают в таинственный «Союз», стремящийся защитить мир от аномальных явлений.

