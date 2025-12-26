Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой

Еще в коллаборацию вошла упаковочная бумага, разработанная совместно с брендом O Paper Paper и украшенная фирменными графическими элементами Peeks. Коллекция уже доступна на сайте бара и в его магазине, а упаковочную бумагу также можно найти в магазинах O Paper Paper.