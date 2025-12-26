Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой

Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура Love on Tour
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах

Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой

Фото: Underdog

Бар Underdog и художник Роман Peeks выпустили совместную коллекцию, объединившую графику, сложную вышивку и граффити-эстетику.

Проект, работа над которым велась несколько месяцев, стал для команды экспериментом. В процессе использовались как ручные инструменты (рубанки, кисти и краски), так и современные технологии, включая станки с ЧПУ.

Коллекция построена на идее переосмысления «милых» образов и отрицания слепого следования трендам. В нее вошли худи и лонгслив с многослойной вышивкой, выполненной в различных техниках, от ручной до тамбурной, плакат в технике шелкографии, две игрушки Head Rider — деревянная и мягкая.

1/6
© Underdog
2/6
© Underdog
3/6
© Underdog
4/6
© Underdog
5/6
© Underdog
6/6
© Underdog

Еще в коллаборацию вошла упаковочная бумага, разработанная совместно с брендом O Paper Paper и украшенная фирменными графическими элементами Peeks. Коллекция уже доступна на сайте бара и в его магазине, а упаковочную бумагу также можно найти в магазинах O Paper Paper.

Расскажите друзьям