Авторов сатирического шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам

Фото: barakuda_usk

Уссурийский районный суд Приморского края приговорил к шести годам лишения свободы условно создателей сатирического скетч-шоу о вымышленном депутате Виталии Наливкине. Об этом сообщает РБК.

Приговор получили режиссер Андрей Клочков и продюсер Семен Вавилов. Каждому из них также назначили штраф в размере 150 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено в 2021 году по статьям о хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Поводом послужил один из роликов, в котором персонаж Наливкин, пытаясь «разминировать» автобусную остановку, выстрелил из гранатомета и попал в рекламный щит.

В 2021 году актрису Ларису Кривоносову, исполнявшую роль представителя МВД Марины Вульф, приговорили к трем месяцам колонии. Ее осудили за неоднократное нарушение административных ограничений.

