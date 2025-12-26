Авторов сатирического шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам

Уголовное дело было возбуждено в 2021 году по статьям о хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Поводом послужил один из роликов, в котором персонаж Наливкин, пытаясь «разминировать» автобусную остановку, выстрелил из гранатомета и попал в рекламный щит.