Россиян предупредили об ответственности за лебедей из покрышек

За украшение клумб у жилых домов покрышками россиянам грозит штраф до 5000 рублей, а в отдельных случаях даже уголовная ответственность. Об этом сообщил ТАСС глава комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров.
Он отметил, что отработанные покрышки по закону относятся к отходам производства и потребления IV класса опасности. Использование их для малых архитектурных форм, как и просто складирование во дворе, признается несанкционированным размещением отходов.
По словам юриста, с 2021 года надзорные органы и суды однозначно трактуют такие действия как нарушение. Для граждан такое нарушение грозит штрафом от 2000 до 3000 рублей по части 1 статьи 8.2 КоАП. При повторном нарушении за год размер штрафа увеличивается до 5000 рублей.
Если же в результате использования или сжигания шин будет доказан вред окружающей среде или здоровью людей (например, из-за попадания токсичных веществ в почву), то может последовать и уголовная ответственность или приостановление деятельности для юридических лиц.
Жаров посоветовал сдать старые покрышки в специализированные пункты.