Умер актер Джон Нолан, снимавшийся в фильмах про Бэтмена

Афиша Daily
Кадр из сериала «В поле зрения». Фото: CBS

В возрасте 87 лет умер британский актер Джон Нолан, сыгравший в двух фильмах о Бэтмене и сериале «В поле зрения», над которыми работали его племянники Кристофер Нолан и Джонатан Нолан. Об этом сообщает газета Stratford-upon-Avon Herald. Причина смерти не уточняется. 

Уроженец Лондона Джон Нолан начал актерскую карьеру в театре, выступал в Королевской шекспировской труппе. В 1970 году он исполнил главную роль в мини-сериале Би-би-си «Даниэль Деронда», основанном на романе Джордж Элиот. 

Нолан сыграл члена совета директоров Wayne Enterprises Дугласа Фредерикса в фильмах «Бэтмен: Начало» (2005) и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012). 

В сериал «В поле зрения» он пришел во втором сезоне, исполнив роль бывшего агента MI6 Джона Грира, который теперь руководит Decima Technologies и ИИ Samaritan. Он появился в 28 эпизодах вплоть до пятого и последнего сезона. 

Актер также  сыграл в картинах «Преследование» (1998) и «Дюнкерк» (2017), которые написал и снял Кристофер Нолан. Последней его киноработой стала роль в телесериале «Дюна: пророчество».

Расскажите друзьям