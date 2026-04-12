Умер актер Джон Нолан, снимавшийся в фильмах про Бэтмена

В возрасте 87 лет умер британский актер Джон Нолан, сыгравший в двух фильмах о Бэтмене и сериале «В поле зрения», над которыми работали его племянники Кристофер Нолан и Джонатан Нолан. Об этом сообщает газета Stratford-upon-Avon Herald. Причина смерти не уточняется.