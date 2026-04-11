В Париже продадут фрагмент лестницы Эйфелевой башни

Афиша Daily
Фото: Yovan Verma/Unsplash

Фрагмент оригинальной лестницы Эйфелевой башни в мае выставят на аукционе в Париже. Об этом сообщает The New York Times.

Он был частью винтовой лестницы, по которой посетители поднимались на вершину башни со второго уровня. В 1983 году конструкцию демонтировали и поделили на 24 части. 20 из них распродали на аукционах, а четыре отдали в музее.

На аукционе окажется фрагмент, который принадлежит французскому бизнесмену, купившем его в 1983 году. Кусок был отреставрирован мастерами, ответственными за техническое обслуживание Эйфелевой башни. Директор аукционного дома Artcurial Сабрина Долла сказала, что это «по-настоящему захватывающий объект, путешествие во времени и пространстве».

Предварительная стоимость лота оценивается в 120-150 тысяч евро. В 2016 году одна из частей лестницы была продана на аукционе за 611 тысяч долларов (523,8 тысяч евро). 

Расскажите друзьям