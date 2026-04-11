Роберт Паттинсон рассказал про сцену, которую он неудачно отыграл в «Сумерках»

В интервью журналу Vogue актер Роберт Паттинсон рассказал о странном движении, которое он сделал во время игры в «Сумерках».
В сцене, где его герой появляется в школьном кафетерии, актер опирается двумя пальцами о стол, когда садится за свое место. «Буквально никогда этого не замечал», — добавил Паттинсон.
«Я подумал, что это было элегантно и по-вампирски. Но, глядя на это 20 лет спустя, ты думаешь: „Это так странно“», — продолжил он со смехом.
Источник: Vogue
