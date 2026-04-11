Сериал Райана Рейнольдса «Добро пожаловать в Рексэм» продлили еще на три сезона

Американский телеканал FX продлил документальный сериал «Добро пожаловать в Рексхэм» еще на три сезона, сообщило издание Variety.



Премьера шоу состоялась в 2022 году. Оно посвящено британскому футбольному клуб «Рексэм» — одному из старейших футбольных клубов в мире, который был основан в 1864 году. В 2020 году его купили актеры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни. В «Добро пожаловать в Рексхэм» рассказывается, как они пытаются привести команду к победам.



После продления у сериала будет как минимум восемь сезонов. Премьера пятого состоится на телеканалах FX и Hulu 14 мая.



Недавно стало известно, что Райан Рейнольдс спродюсирует ремейк фильма «Громила и скороход», в котором снялись Клинт Иствуд и Джефф Бриджес. Он сыграет одну из ролей. Вторая может достаться Хью Джекману.