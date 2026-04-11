Блогер Айза-Лилуна Ай написала роман-антиутопию под названием «Человек второго пола». Книга доступна для предзаказа на сайте сети «Читай-город». На странице предоставлен также отрывок из романа.



«После гибели Земли человечество продолжает путь на гигантском Корабле — замкнутом мире, где все подчинено строгому порядку. Здесь нет случайностей: каждая жизнь просчитана, каждое решение зафиксировано, каждое отклонение исправляется системой. Но в один момент происходит невозможное. Двое детей рождаются одновременно — и это совпадение оказывается недопустимым», — говорится в аннотации.



Это первый роман Айзы. «В самый сложный момент жизни меня спасали книги. Я очень много читала и продолжаю читать. В книгах я могла путешествовать, фантазировать, влюбляться и быть свободной.<…> Книгу написала много лет назад, но меня очень сильно пугает, что она очень актуальна на сегодняшний день», — рассказала она в соцсетях.

