Dyson выпустил карманный вентилятор HushJet Mini Cool. Он доступен на сайте бренда.



Согласно описанию, вентилятор обеспечивает бесшумное охлаждение тела во время жары. Устройство подает направленный поток воздуха со скоростью до 25 метров в секунду. Всего он оснащен переключателем на пять скоростей вращения и может работать в режиме boost. Мотор разгоняется до 65 тыс. оборотов в минуту. Вес девайса — около 200 грамм.



Вентилятор заряжается через разъем USB-C. Его можно также носить с док-станцией на шее. Батарея может работать до шести часов без подзарядки.



Новинка уже доступна в США. Ее стоимость — 99 долларов (около 7600 р.).