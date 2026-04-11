Dyson выпустил карманный вентилятор

Фото: Dyson

Dyson выпустил карманный вентилятор HushJet Mini Cool. Он доступен на сайте бренда. 

Согласно описанию, вентилятор обеспечивает бесшумное охлаждение тела во время жары. Устройство подает направленный поток воздуха со скоростью до 25 метров в секунду. Всего он оснащен переключателем на пять скоростей вращения и может работать в режиме boost. Мотор разгоняется до 65 тыс. оборотов в минуту. Вес девайса — около 200 грамм.

Вентилятор заряжается через разъем USB-C. Его можно также носить с док-станцией на шее. Батарея может работать до шести часов без подзарядки.

Новинка уже доступна в США. Ее стоимость — 99 долларов (около 7600 р.). 

Недавно стало известно, что прибыль Dyson в 2024 году сократилась на 47% — до 561 млн фунтов. Основными причинами спада стали замедление экономического роста, снижение потребительской уверенности и колебания валютных курсов. Генеральный директор Ханно Кирнер описал 2024 год для компании как «сложный, но необходимый период трансформации». 

