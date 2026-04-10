В российских приютах живут до 250 тыс. бездомных животных

В России работает 819 приютов, в которых живут 170 тыс. ― 250 тыс. бездомных кошек и собак. Большинство приютов находятся в сложном положении: им не хватает денег, сотрудников и системной коммуникации с аудиторией. Такие выводы получены в ходе Всероссийской переписи приютов, проведенной Центром изучения питания и благополучия животных совместно с агентством «Инсайтика». Результаты исследования есть у «Афиши Daily».
В российских приютах содержатся 5-7% от общей популяции бездомных животных (3,6 млн). В среднем таких организациям удается ежегодно находить дом примерно для 30% своих подопечных. Причем этот показатель выше у небольших приютов: они пристраивают около 35% животных, в то время как крупные — около 25%.
Большая часть приютов в России — частные. Из 819 организаций 685 относятся именно к этой категории, 118 — муниципальные, еще 16 — федеральные. Чаще всего это небольшие проекты: в 53% приютов живет до 100 животных, а крупные приюты на 300–500 питомцев встречаются редко — их всего 9%. Больше всего приютов работает в Петербурге, Московской области, Москве и Пермском крае.
У большинства таких организаций нет ресурсов для развития, а у 52% частных приютов есть лишь один источник дохода ― пожертвования от частных лиц, которые обычно несистемные и единоразовые.
В своей работе приюты вынуждены опираться на волонтеров, а не на постоянных сотрудников, и тратить большую часть сил на рутинные задачи (уход, кормление, лечение), не имея возможности вкладываться в фандрайзинг, маркетинг, развитие бренда и системные коммуникации с аудиторией.
Отдельной проблемой исследователи называют низкую прозрачность сферы. Почти пятая часть приютов вообще не ведет публичные каналы, а регулярно публикуют статистику пристройства только 12% организаций. Из-за этого их работа часто остается незаметной для потенциальных доноров и будущих хозяев животных.
По словам экспертки Центра изучения питания и благополучия животных Марианны Онуфриенко, сейчас многие приюты попадают в замкнутый круг: чтобы привлекать системные ресурсы, им нужны средства на продвижение и фандрайзинг, которых, в свою очередь, критически не хватает.
«Это повышает роль не только государственной поддержки, но и стратегической работы самих приютов. Необходимо выстраивать долгосрочное партнерство с потенциальными донорами, повышая прозрачность и активно рассказывая о своих успехах <…> Одновременно нужно продвигать в обществе культуру ответственного отношения к питомцам (проведение своевременной стерилизации, чипирования, отсутствие самовыгула и т. д.)», — считает Онуфриенко.
Всероссийская перепись бездомных животных проводилась с октября 2025 по февраль 2026 года. В ходе нее эксперты проанализировали открытые источники — официальные сайты и соцсети приютов, материалы региональных программ и новостей, а также данные, предоставленные региональными органами власти.