В российских приютах живут до 250 тыс. бездомных животных

Большая часть приютов в России — частные. Из 819 организаций 685 относятся именно к этой категории, 118 — муниципальные, еще 16 — федеральные. Чаще всего это небольшие проекты: в 53% приютов живет до 100 животных, а крупные приюты на 300–500 питомцев встречаются редко — их всего 9%. Больше всего приютов работает в Петербурге, Московской области, Москве и Пермском крае.