В Okko стартует фантастический сериал «Радар» ― о загадочных событиях в небольшом советском городе

Спилберг год работал над «Интерстелларом», но уступил фильм Кристоферу Нолану по совету его брата
В российских приютах живут до 250 тыс. бездомных животных
Стэнфордский университет признали нежелательной организацией в России
Главным редактором школьных учебников по обществознанию стал Дмитрий Медведев
10-летняя девочка написала письмо в НАСА с просьбой вновь сделать планетой Плутон. Ей ответили
Вышел тизер зомби-хоррора «Колония» — новой работы от режиссера «Поезда в Пусан»
Коту Барсику, которого бросили в московском аэропорту, нашли новый дом
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате
Московская карта «Тройка» заработала в Саратове
Ученые: к 2080 году популяция императорских пингвинов сократится вдвое
Леди Гага станцевала под «Runway» из «Дьявол носит Prada-2» на туре «Mayhem»
Оксимирон* выпустил новый клип «Exit»
В инстаграме* теперь можно редактировать комментарии, но только в первые 15 минут
Названы самые популярные пароли у россиян
Опрос: число новых регистраций в приложениях для знакомств в РФ весной растет на 20–23%
Умер пионер хип-хопа Африка Бамбаатаа. Ему было 68 лет
23 апреля выйдет новый роман Виктора Пелевина — «Возвращение Синей Бороды»
Федор Конюхов планирует побить свой рекорд высоты полета на воздушном шаре
Ханс Циммер станет единственным композитором 3-го сезона «Эйфории»
Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы
Оливия Родриго поделилась отрывком нового сингла «Drop Dead»
Матвеев, Прилучный и Машков: названы самые брутальные актеры России
У Telegram вновь произошел массовый сбой в России
Леди Гага и Doechii выпустили сингл «Runway» — саундтрек «Дьявол носит Prada-2»
Ив Хьюсон и Ченнинг Татум сыграют в фильме «Остров Мэн»
Наташу Лионн вывели из самолета после премьеры третьего сезона «Эйфории»
Кэмерон Диас снимется в сиквеле «Амазонок из Беверли-Хиллз». Его поставит Клеа ДюВалл
Фильм по Metal Gear Solid снимут авторы последнего «Пункта назначения»

В Okko стартует фантастический сериал «Радар» ― о загадочных событиях в небольшом советском городе

Фото: Okko

24 апреля в Okko выйдут первые серии фантастического сериала «Радар». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Режиссером и соавтором сценария проекта выступил Константин Смирнов, работавший над «Жуками», «Телохранителями» и «Девушками с Макаровым». Сценарий он написал вместе с Алексеем Безенковым («Волчок», «Ваша честь», «Русалки») по мотивам книги Александра Мирера «Главный полдень».

Действие сериала происходит в 1988 году в небольшом советском городе рядом с мощным радаром системы ПРО. По сюжету в окрестностях падает загадочный объект, после чего трое шестиклассников отправляются искать метеорит. Во время вылазки один из мальчиков теряется в лесу, а его поиски запускают цепь странных событий. Вскоре школьники замечают, что некоторые жители города будто изменились: ведут себя подозрительно, совершают странные поступки и говорят непонятные вещи. Сначала дети решают, что столкнулись со шпионами или диверсантами, но все оказывается куда страшнее.

Видео: Okko

Главные роли в «Радаре» исполнили Виктория Исакова, Александр Ильин-мл., Владислав Абашин, Денис Косиков, Анатолий Кот, Ксения Кутепова, Матвей Кулагин, Георгий Пытьев и Ростислав Харин. 

Оператором проекта стал Иван Ченгич, художником-постановщиком — Юлия Чарандаева. Продюсерами выступили Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Производством занимались продюсерский центр Originals Production и кинокомпания MEM Cinema Production. 

В 2025 году «Радар» показывали на конкурсе проектов в производстве фестиваля экранизаций «Читка 4.0».  

