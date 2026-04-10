В Okko стартует фантастический сериал «Радар» ― о загадочных событиях в небольшом советском городе

24 апреля в Okko выйдут первые серии фантастического сериала «Радар». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Режиссером и соавтором сценария проекта выступил Константин Смирнов, работавший над «Жуками», «Телохранителями» и «Девушками с Макаровым». Сценарий он написал вместе с Алексеем Безенковым («Волчок», «Ваша честь», «Русалки») по мотивам книги Александра Мирера «Главный полдень».
Действие сериала происходит в 1988 году в небольшом советском городе рядом с мощным радаром системы ПРО. По сюжету в окрестностях падает загадочный объект, после чего трое шестиклассников отправляются искать метеорит. Во время вылазки один из мальчиков теряется в лесу, а его поиски запускают цепь странных событий. Вскоре школьники замечают, что некоторые жители города будто изменились: ведут себя подозрительно, совершают странные поступки и говорят непонятные вещи. Сначала дети решают, что столкнулись со шпионами или диверсантами, но все оказывается куда страшнее.
Главные роли в «Радаре» исполнили Виктория Исакова, Александр Ильин-мл., Владислав Абашин, Денис Косиков, Анатолий Кот, Ксения Кутепова, Матвей Кулагин, Георгий Пытьев и Ростислав Харин.
Оператором проекта стал Иван Ченгич, художником-постановщиком — Юлия Чарандаева. Продюсерами выступили Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Производством занимались продюсерский центр Originals Production и кинокомпания MEM Cinema Production.
В 2025 году «Радар» показывали на конкурсе проектов в производстве фестиваля экранизаций «Читка 4.0».