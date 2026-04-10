В Okko стартует фантастический сериал «Радар» ― о загадочных событиях в небольшом советском городе

Действие сериала происходит в 1988 году в небольшом советском городе рядом с мощным радаром системы ПРО. По сюжету в окрестностях падает загадочный объект, после чего трое шестиклассников отправляются искать метеорит. Во время вылазки один из мальчиков теряется в лесу, а его поиски запускают цепь странных событий. Вскоре школьники замечают, что некоторые жители города будто изменились: ведут себя подозрительно, совершают странные поступки и говорят непонятные вещи. Сначала дети решают, что столкнулись со шпионами или диверсантами, но все оказывается куда страшнее.