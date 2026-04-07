Селин Дион добавила шесть концертов в план выступлений в Париже

О диагнозе Дион стало известно в конце 2022 года. Селин рассказывала в соцсетях, как болезнь влияет на ее жизнь. По словам певицы, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не могла полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь как раньше. Своей борьбой с недугом Дион делилась в документальном фильме.