Селин Дион добавила шесть концертов в план выступлений в Париже

Фото: celindion

Канадская певица Селин Дион добавила шесть концертов в план выступлений на осень. В сентябре и октябре артистка представит серию шоу в Париже. Выступления пройдут на 40-тысячной арене La Défense. Первый концерт запланирован на 12 сентября, заключительный — на 17 октября. На сегодняшний день в планах Дион 16 шоу.

Певица добавила в расписание выступления 18 и 25 сентября, а также 2, 9, 16 и 17 октября. Продажа билетов на них началась 7 апреля в формате предварительного релиза для зарегистрированных поклонников.

Чтобы заполучить билеты на парижские концерты, на сайте Дион зарегистрировались более 9 млн человек. «Поклонники, не отобранные для предварительной продажи билетов на концерт артиста, будут добавлены в список ожидания», — сообщила команда Селин.

Концерты в Париже станут первыми для Дион за шесть лет. Певица не выступала так долго из‑за диагностированного у нее синдрома жесткого человека. Последний раз она выходила на сцену в марте 2020 года.

О диагнозе Дион стало известно в конце 2022 года. Селин рассказывала в соцсетях, как болезнь влияет на ее жизнь. По словам певицы, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не могла полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь как раньше. Своей борьбой с недугом Дион делилась в документальном фильме.

В 2024 году таблоид The Sun писал, что Дион тайно готовится к концерту в Лас-Вегасе. Он не состоялся. Но Дион выступила на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

