В сети появился трейлер фильма «Я играю Рокки» о создании культовой ленты Сильвестра Сталлоне

На ютуб-канале опубликовали трейлер фильма «Я играю Рокки», рассказывающего историю создания культовой картины Сильвестра Сталлоне «Рокки». Главную роль в проекте исполнил Энтони Ипполито.
Ипполито сыграл Сталлоне на заре его славы. Тогда молодой актер еще не был известен широкой публике. Он написал сценарий фильма о боксере — и согласился продать его только при условии, что сам сыграет роль центрального персонажа.
Продюсерам будущей ленты идея казалась безумной — и, как показывает трейлер, они пытались выкупить материал у Сталлоне, предлагая ему щедрое вознаграждение. Но актер рискнул и отказался от денег.
В конечном итоге создатели фильма сдались, после чего Джон Эвилдсен снял картину. Она стала хитом, получила три премии «Оскар» и принесла оглушительную мировую славу исполнителю главной роли.
Историю борьбы Сталлоне за свое место в киноиндустрии на экран перенес режиссер Питер Фаррелли, известный по картинам «Зеленая книга» и «Все без ума от Мэри». В актерский состав вошли АннаСофия Робб, Мэтт Диллон, Стефан Джеймс и Трэйси Леттс. «Я играю Рокки» выйдет в международный кинопрокат в ноябре.