У «Ван-Писа» выйдет спецвыпуск, в котором все сделано из лего

Дом Оззи Осборна в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 17 млн долларов
Конституционный суд разрешил россиянам водить с иностранными правами
Селин Дион добавила шесть концертов в план выступлений в Париже
Противостояние Ричарда Гадда и Джейми Белла в трейлере «Получеловека»
Россияне стали чаще слушать шансон
«Афиша» выбрала 11 молодежных короткометражек с фестиваля «Святая Анна-2026»
Представитель Эмералд Феннелл опроверг ее участие в ремейке «Основного инстинкта»
Режиссер Пол Фиг хотел бы увидеть Сидни Суини в роли агента 007
Роспотребнадзор: уже 25 человек из Подмосковья обратились в больницы после укусов клещей
Милла Йовович написала программу для ИИ, улучшающую память нейросетей
В Германии мужчина погиб после того, как ему на голову упал цветочный горшок
Внедрение ИИ в поисковик «Яндекса» принесло экономический эффект в 4,5 миллиарда рублей
«Мегафон» пообещал увеличить скорость мобильного интернета в кампусах МГУ
Запуск российских лунных миссий перенесли
«Дюна-3» станет самой короткой частью трилогии Вильнева: ее хронометраж всего 2 часа 20 минут
Московские больницы начали использовать роботов-доставщиков для перевозки лекарств и образцов крови
Второй сезон «Темной материи» обзавелся датой премьеры и первыми кадрами
Третий сезон «Ван-Писа» выйдет в 2027 году
Миссия «Артемида-2» сфотографировала затмение Солнца с лунной орбиты
Появился первый трейлер фильма «Приглашение» с Оливией Уайлд и Пенелопой Крус
Синоптик рассказала, когда москвичам ждать первую грозу
Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию
Татьяна Маслани в первом тизере сериала «Максимальное удовольствие гарантировано»
Новые приключения в первом трейлере девятого сезона «Рика и Морти»
Россияне перечислили песни, под которые полетели бы в космос
Актера Ибрагима Челикколя и еще 8 турецких звезд задержали по делу о наркотиках
В инстаграме* скоро появится возможность прикреплять ссылки к Reels
Михаил и София остаются самыми популярными именами для новорожденных в Московской области

У «Ван-Писа» выйдет спецвыпуск, в котором все сделано из лего

Афиша Daily
Иллюстрация: Netflix

Netflix опубликовал тизер двухсерийного анимационного спецвыпуска Lego по мотивам сериала «Ван Пис». Он выйдет на стриминге 29 сентября

Лего-спецвыпуск в игровой манере перескажет ключевые события лайв-экшн сериала.

Видео: Netflix

Появился также тизер третьего сезона самого сериала. Он получил название «Битва за Алабасту» и выйдет в 2027 году. В новом сезоне к Джо Трачу в качестве сошоураннера присоединится Иэн Стокс, ранее занимавший пост исполнительного продюсера. Он заменит Мэтта Оуэнса, который покинул проект в марте 2025 года.

По сюжету Луффи и его команда Соломенной Шляпы отправляются в пустынное королевство Алабаста — родину принцессы Виви. Им предстоит остановить гражданскую войну, развязанную тайным обществом «Барок Воркс», и победить безжалостного сэра Крокодайла, который стремится захватить королевство.

В шоу, которое выходит с 2023 года, снимаются Иньяки Годой (в роли юного пирата Манки Д.Луффи), Макэню Арата (Ророноа Зоро), Эмили Радд (Нами), Джейкоб Ромеро (Усопп) и Таз Скайлар (Санджи).

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix