У «Ван-Писа» выйдет спецвыпуск, в котором все сделано из лего

Netflix опубликовал тизер двухсерийного анимационного спецвыпуска Lego по мотивам сериала «Ван Пис». Он выйдет на стриминге 29 сентября
Лего-спецвыпуск в игровой манере перескажет ключевые события лайв-экшн сериала.
Появился также тизер третьего сезона самого сериала. Он получил название «Битва за Алабасту» и выйдет в 2027 году. В новом сезоне к Джо Трачу в качестве сошоураннера присоединится Иэн Стокс, ранее занимавший пост исполнительного продюсера. Он заменит Мэтта Оуэнса, который покинул проект в марте 2025 года.
По сюжету Луффи и его команда Соломенной Шляпы отправляются в пустынное королевство Алабаста — родину принцессы Виви. Им предстоит остановить гражданскую войну, развязанную тайным обществом «Барок Воркс», и победить безжалостного сэра Крокодайла, который стремится захватить королевство.
В шоу, которое выходит с 2023 года, снимаются Иньяки Годой (в роли юного пирата Манки Д.Луффи), Макэню Арата (Ророноа Зоро), Эмили Радд (Нами), Джейкоб Ромеро (Усопп) и Таз Скайлар (Санджи).