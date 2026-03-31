Гольфиста Тайгера Вуса задержали в США после ДТП. У него обнаружили опиоидные препараты

Фото: MEGA / Getty Images

Американского гольфиста Тайгера Вудса, одного из самых известных спортсменов в своем виде, задержали во Флориде после автомобильной аварии. У атлета при себе обнаружили опиоидные препараты, сообщил TMZ.

У Вудса в кармане оказались две таблетки гидркодона. По словам полицейского, спортсмен демонстрировал «серьезные признаки опьянения». У него якобы были «вялые и замедленные» движения, а также потливость и красные глаза с расширенными зрачками.

Вудс сказал правоохранителям, что принимает несколько рецептурных лекарств. По словам гольфиста, он попал в ДТП из‑за того, что отвлекся на мобильный телефон и радио. В аварии с участием Вудса перевернулся его автомобиль.

Инцидент случился в пяти минутах от дома спортсмена. После него Вудс прошел тест на трезвость. СМИ отметило, что Тайгер хромал — судя по всему, у спортсмена травма ноги. Сам Вудс пояснил, что перенес семь операций на спине и более 20 — на ноге. На его правом колене, по словам очевидцев, был компрессионный носок.

Согласно отчету полиции, знаменитый гольфист заметно икал на всем протяжении разговора. Однако он отрицал, что употреблял алкоголь или какие‑либо запрещенные вещества. Это подтвердил текст на алкоголь. От анализа мочи спортсмен отказался.

По итогам ДТП Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде и причинение имущественного ущерба. Он должен будет явиться в суд в конце апреля.

В 2017 году Вудса уже задерживали по схожему обвинению. Тогда спортсмен обошелся без ущерба чьему-либо имуществу, однако в его крови выявили пять различных наркотических веществ. Среди них был и гидрокодон — препарат, используемый для лечения сильной боли.

