Сценарист «Века Адалин» откроет студию микродрам

Сценарист Сальвадор Пасковиц, написавший текст фильма «Век Адалин», откроет студию микродрам Super Punchy Studios. Об этом сообщил Deadline.
Пасковиц запустит компанию вместе с деловым партнером Тимоти Неллиганом. Кинематографисты уже запланировали первый вертикальный проект. Он будет называться «Step By Step» («Шаг за шагом»).
Микросериал выйдет в мае 2026 года. В нем снимутся Николь Маттокс, Сет Эдин, Молли Андерсон и Хейли Лорли. В проекте будет 60 мини-эпизодов. Съемки шоу уже стартовали. Сценарий его выпустили Монро Пасковиц и Хейло Грейси.
Будущий вертикальный сериал, как и другие проекты Пасковица, будет распространяться через приложение Super Punchy. «В Super Punchy мы не гонимся за эволюцией вертикального повествования, мы активно формируем ее», — заявил Пасковиц.
«Будущее в этом виде искусства принадлежит тем, кто ставит во главу угла оригинальность, авторство и эффективность. У нас это есть, и мы представляем новый образ мышления в индустрии, который найдет наибольший отклик у мировой аудитории. Мы не ориентированы на количество, мы ориентированы на художников», — добавил он.
Пасковиц был соавтором сценария фэнтезийной романтической драмы «Век Адалин», которая вышла в 2015 году. Ленту выпустила студия Lionsgate. Она собрала в прокате по всему миру 65 млн долларов.